رئيس مجلس الرئاسة بالبوسنة: مصر زعيمة العالم العربي وإفريقيا

أعرب دينيس بيتشيروفيتش، رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري على كل ما قدمته مصر للبوسنة والهرسك من مساعدات.

وأضاف «بيتشيروفيتش»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، في السنة الماضية احتفلت الدولتين بالسنوية الـ30 منذ إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الدولتين، مشيرا إلى أنّ البوسنة والهرسك لها علاقات طيبة وصديقة مع مصر.

وأكد أنّ الصداقة بين الشعبين أُثبتت في الكثير من المواقف والأحيان في التاريخ، منوهًا بدعم مصر للبوسنة والهرسك الذي استمر حتى بعد الحرب واتفاقية السلام.

مصر زعيمة العالم العربي والإفريقي

وقال رئيس مجلس الرئاسة بالبوسنة والهرسك، إنّ مصر زعيمة العالم العربي وإفريقيا، ودولة مهمة جدًا في الشرق الأوسط، معبرا عن رغبته في استضافة الرئيس السيسي في عاصمة البوسنة، لتقوية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات بين البلدين.