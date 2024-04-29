السيسي: إطلاق رحلات طيران مباشرة من مدن في البوسنة إلى الغردقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ المباحثات مع مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك دينيس بيسيروفيتش رئيس شهدت استعراض جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين، إذ أكّد الطرفان الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بهدف دفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: «نرحب بالعمل على تعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة إلى مدينة الغردقة، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين».