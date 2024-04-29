خبير في علاج الروماتيزم وأمراض المناعة بمركز الطب الطبيعي بالعجوزة

يستضيف مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة في العجوزة، الدكتور زينفون بارليكوس «ألماني الجنسية»، رئيس قسم الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية بمستشفى روجيبيت بألمانيا، للعمل خلال الفترة من أول مايو حتى 3 مايو المقبل.

يذكر أنّ اللجان التحضيرية بدأت مناظرة الحالات اعتبارًا من يوم 5 أبريل الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة.

ويتيح المركز الاستعلام على رقم تليفون (01002700086 – 01093180190).