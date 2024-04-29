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خبير في علاج الروماتيزم وأمراض المناعة بمركز الطب الطبيعي بالعجوزة

كتب:

محمد مجدي
01:41 م | الإثنين 29 أبريل 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة في العجوزة، الدكتور زينفون بارليكوس «ألماني الجنسية»، رئيس قسم الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية بمستشفى روجيبيت بألمانيا، للعمل خلال الفترة من أول مايو حتى 3 مايو المقبل. 

يذكر أنّ اللجان التحضيرية بدأت مناظرة الحالات اعتبارًا من يوم 5 أبريل الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة.

ويتيح المركز الاستعلام على رقم تليفون (01002700086 – 01093180190).

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.