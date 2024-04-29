شيماء البرديني: أزمات المنطقة لن تنتهي دون حل عادل للقضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي بجريدة الوطن، إنّ ما تقدمه مصر منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، امتداد للموقف المصري التاريخي الذي تتوافق فيه رؤى الشعب المصري والحكومة والقيادة السياسية، حيث تتطابق مواقف مصر على المستويات كافة، سياسيا وشعبيا.

النزاع والحرب لن يكونا حلا للقضية الفلسطينية

وأضافت البرديني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أنّ حل الدولتين أصبح ضرورة قصوى، والأزمة التي تعيشها المنطقة لن تُحل قبل حل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ الجانب الإسرائيلي يجب أن يكون أكثر وعيا بأهمية الامتثال والالتزام بالحلول الدولية التي يفرضها القانون والشرعية والإنسانية.

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ ما تفعله مصر محط أنظار الجميع، حيث تضع النموذج الذي يجب أن يسير عليه كل دول العالم العربية والغربية سواء في الموقف السياسي أو الشعبي، أو الحلول التي تقدمها مصر على مدار الساعة، والمساعدات التي ترسلها إلى أهالي قطاع غزة وتزيد يوما تلو الآخر، فضلا عن فتح المعابر لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أنّ مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف القضية الفلسطينية، للوفاء بواجبها تجاه الأشقاء الفلسطينيية وقضيتهم العادلة، وليس بحثا عن شو عالمي، بل بحثا عن السلام في كل دول العالم خاصة للأشقاء العرب.

وأكدت أنّنا أمام عدد ضخم من الادعاءات بحق الدور المصري تجاه أهالينا في غزة، والتي نعلم مصدرها جميعا، وكل تلك الادعاءات بدت ضئيلة وغير منطقية.