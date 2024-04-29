جاستن بيبر يثير قلق جمهوره بصورة على «إنستجرام».. هل تدهورت صحته؟

منشور على إنستجرام، يجمع عدة صور من حفلاته، أثار به المغني الكندي العالمي جاستن بيبر الجدل بين متابعيه، بعد نشره صور سيلفي عاطفية ومقربة من وجهه وهو يبكي، ليترك التخمين للجمهور، ولم يعلق على أي من منشوراته، ولم يذكر سببًا لدموعه، ما أثار قلق متابعيه.

سبب بكاء جاستن بيبر على إنستجرام

تساءل الجمهور إذا كان الأمر يخص صحة جاستن بيبر، أم أن السبب انفصاله عن زوجته هيلي بيبر، إذ علق أحدهم: «هل هي علامة على الانفصال؟»، وكتب آخر: «إنه يستغيث بالناس»، و«لماذا تبكي نحن هنا من أجلك يا أخي؟»، «أتمنى أن تكون بخير، فأنا أكره أن أرى الدموع على وجهك».

ولجأت زوجته هايلي بيبر، إلى صفحتها الخاصة إنستجرام، للرد على الصور الذي نشرها جاستن، ووصفته بأنه «الباكي الجميل»، ليعتقد بعض الجمهور أنها تنفي شائعة انفصالهم.

وكان الجمهور، لاحظ خلال حفل كوتشيلا الموسيقي الضخم 2024، أن جاستن لم ينسق ملابسه أثناء أداء الحفل، خاصةً خلال إطلالته الأولى، وجاء ذلك بعد إلغاء جولة العدالة الخاصة به، وفقًا لما نشر في مجلة «vogue».

هل جاستن يمر بأزمة صحية؟

في 14 أبريل الجاري، فاجأ جاستن بيبر، جمهور الحفل الموسيقي الضخم كوتشيلا بظهور آثار مخاوف بين أصدقائه، وقيل إنهم كانوا قلقين بشأن ظهوره بهذا الشكل مرة أخرى، على الرغم من أنه أسعد معجبيه على خشبة المسرح.

وادعى مصدر في تقارير إعلامية حديثة، استمرار صراعه مع مرض الاكتئاب وإدارة الغضب، إذ اعترف جاستن سابقًا، بتناوله المتكرر للمخدرات والكحول، ما دفع الجمهور للتسأل عما إذا كانت الصور بسبب تدهور صحته مرة أخرى.