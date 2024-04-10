رونالدو ينشر رسالة بالعربية عبر «إنستجرام».. ماذا قال بعد الطرد أمام الهلال؟

نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الحالي، وريال مدريد السابق، رسالة باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، فماذا قال أسطورة الكرة البرتغالية في يوم عيد الفطر المبارك؟

«الحب والشكر هي عقلية مثالية»، جملة كانت مكتوبة على لافتة بيضاء باللغتين العربية والإنجليزية، وصورها كريستيانو رونالدو، ونشرها عبر خاصية «استوري»، وتلك الرسالة كانت من المرات القليلة التي يكتب فيها رونالدو بالعربية.

تهنئة رونالدو بعيد الفطر

هنأ كريستيانو رونالدو عبر حسابه على «فيسبوك»، الجمهور بعيد الفطر، ونشر صورته مرتديًا جلباب أبيض، وحازت الصورة على أكثر من 300 ألف تفاعل، بعد نشرها بحوالي ربع ساعة فقط.

طرد رونالدو في مباراة النصر والهلال

كان رونالدو قد تعرض للطرد الأول له بالسعودية، في ديربي الرياض بين الهلال والنصر، بعد أن أشهر الحكم السعودي محمد الهويش البطاقة الحمراء في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، نتيجة مشادة مع المدافع علي البليهي.