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دراما المتحدة

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:04 م | الخميس 04 أبريل 2024
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ألغى الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز متابعة بعضهما على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد فترة من إعلان انفصالهما.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت انفصالها عن العوضي وكتبت عبر «إنستجرام»: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وجاء انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، بعد ساعات قليلة من احتفال الأخيرة بعد ميلادها في 16 يناير الماضي عقب زواج 4 سنوات.

وفي سياق آخر يحقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا، خلال السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل حق عرب، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز.

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بقلم أحمد عبد الرحمن