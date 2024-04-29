%50 انخفاضا في أسعار الأسماك ببورسعيد.. اعرف التفاصيل (صور)

شهد سوق الأسماك الحضاري الجديد في محافظة بورسعيد، انخفاضا في أسعار الأسماك، اليوم الاثنين، بنسب تجاوزت 50% في بعض الأنواع، وذلك في اليوم التالي لنجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومجلس شعبة الأسماك، برئاسة عبده رضوان، وعدد من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية ومراكب الصيد، وتجار الجملة والتجزئة، وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

كيلو السردين بـ50 جنيها

وأقدم تجار أسماك الجملة على البيع بالتجزئة لأبناء بورسعيد داخل السوق بأسعار غير مسبوقة، حيث انخفض سعر كيلو السردين من 130 جنيها إلى 50 جنيها، والشبار الأبيض من 100 إلى 50 و60 جنيها بحسب حجمه، والطوبار من 130 و150 إلى 60 و80 جنيها للكيلو بحسب حجمه، كما انخفضت أسعار سمك دنيس بردويل من 250 إلى 150 جنيها للكيلو، والشخرم من 120 إلى 60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار سمك البوري ما بين 60 إلى 90 جنيها بحسب حجمه.

الاستجابة لتوصيات الغرفة التجارية

ومن جانبه، وجه رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الشكر إلى شعبة الأسماك، وتجار بورسعيد على سرعة الاستجابة لنتائج اجتماع الأمس، مؤكدا على أن الغرفة تتابع أسعار كافة السلع داخل الأسواق من خلال لجان مشكلة للقيام بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق على مدار اليوم.

كما توجه بالشكر إلى أبناء بورسعيد على ثقتهم في الغرفة التجارية ببورسعيد والمظهر الوطني الحضاري الذي ظهروا عليه طوال فترة المقاطعة، وما أظهروه من ثقة ومشاعر طيبة عقب البيان الذي أصدرته الغرفة في نهاية اجتماع الأمس.