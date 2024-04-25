«مقاطعة السمك في بورسعيد»: 70% من المحلات أغلقت والتجار يواجهون الحملة برفع السعر

تحدث وسام الصفتي، مؤسس حملة مقاطعة السمك في بورسعيد، تفاصيل حملة المقاطعة، حيث أوضح أن حملة المقاطعة انتشرت في الكثير من المحافظات المجاورة، حيث وصل تأثير هذه المبادرة إلى أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر قناة «أون»، أن المبادرة جرى تفعيلها بسبب ارتفاع أسعار السمك في بورسعيد بصورة تفوق مقدرة المواطنين، خاصة وأن أهالي بورسعيد كانوا يحرصون على تناول السمك أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، وبالتالي في ظل هذا الارتفاع أصبح المواطن غير قادر على شراء وجبة واحدة من الأسماك على مدار الأسبوع.

وتابع أن ارتفاع أسعار السمك في بورسعيد سببه الأساسي جشع التجار، مشيرا إلى أن 70% من المحلات في المحافظة أغلقت بسبب عدم سماح التجار بالبيع للمحال، منوها إلى أن الأسعار ارتفعت الآن، وتجار الجملة في بورسعيد اليوم عملوا على رفع أسعار السمك بصورة خيالية، وذلك لمواجهة مبادرة المقاطعة، وبالتالي المواطن هو ضحية ما يفعله تجار جملة الأسماك بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قال عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن حملة مقاطعة الأسماك ترتب عليها الكثير من النتائج الإيجابية التي عادت على المواطن.

وتابع: «يجب تفعيل الرقابة على أسواق السمك في المحافظات الساحلية لمنع جشع التجار الذي لا يعاني منه إلا المواطن المصري البسيط».

وأضاف في حديثه، أن المعروض من الأسماك هذه الفترة قليل إلى حد ما، وحملة المقاطعة عملت على زيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض السعر.