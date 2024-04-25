القاهرة والجيزة تنضمان لحملة المقاطعة في بورسعيد.. «لا للسمك حتى نزول الأسعار»

انضم عدد من أهالي محافظتي القاهرة والجيزة إلى حملة مقاطعة الأسماك، التي دشنها عدد من أهالي محافظة بورسعيد ودخلت يومها الخامس، للمطالبة بتخفيض الأسعار والتصدي لجشع التجار بعد أن زادت الأسعار بشكل جنوني عما كانت عليه فجأة.

وبدأ عدد من سكان المحافظتين، تدوين منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن المقاطعة، والحث على عدم الشراء ولو لمدة أسبوع: «مقاطعة الأسماك ولمدة أسبوع حتى تستقر الأسعار».

تضمنت التدوينات أيضا على عبارات تؤكد التضامن مع حملة أهالي بورسعيد، وكتبت صفحة تحمل اسم أهالي حي جنوب الجيزة: «بسم الله توكلنا على الله نعلن تضامننا لحملة مقاطعة الأسماك».

ورفع أهالي المحافظتين شعار «لا للسمك حتى نزول السعر»، مؤكدين بدء مقاطعة الأسماك في القاهرة الكبرى: «خليك إيجابي وشارك في محاربة جشع التجار ولنا في بورسعيد الباسلة أسوة حسنة».

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الحملات سينتج عنها انخفاض أسعار الأسماك، موضحا لـ«الوطن»، أنّ مقاطعة الأهالي للأسماك في بورسعيد نتج عنه انخفاض أسعارها، لذا فإن المقاطعة في أي محافظة سينتج عنها انخفاض ملحوظ.

وتباينت أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة، متأثرة بحملات المقاطعة التي شنها بعض الأهالي، وجاءت كالآتي:

- كيلو البلطي ممتاز كبير بين 70 إلى 74 جنيهًا.

- كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

- سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 63 إلى 69 جنيها.

- سعر بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

- كيلو فيليه بلطي بسعر من 50 إلى 250 جنيهًا.

- كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

- كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا.

- كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

- سعر كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا.

- كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا.

- سعر كيلو قشر بياض من 120 إلى 160 جنيهًا.

- كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 125 جنيهًا.

- كيلو سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا.

- مكرونة سويسي من 85 إلى 125 جنيهًا.

- كيلو مكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات.

أسعار السبيط بمحافظة الجيزة

- سعر كيلو سبيط من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا.

- كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا.

- كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

- كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا.

- مرجان ممتاز من 80 إلى 100 جنيه.

- سعر كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا.

- كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- كيلو كاليماري من 180 إلى 420 جنيهًا.

- كيلو مرجان متوسط الحجم من 55 إلى 75 جنيهًا.

- كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

-كيلو مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

- السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

- كيلو بربون متوسط الحجم من 65 إلى 85 جنيهًا.

- كيلو بربون ممتاز من 90 إلى 130 جنيهًا.

- كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

- كيلو سمك دنيس من 95 إلى 260 جنيهًا.

سعر الجمبري في سوق المنيب

- يتراوح سعر جمبري جامبو من 520 إلى 640 جنيهًا.

- كيلو بوري وسط من 90 إلى 100 جنيه.

- سعر كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا

- جمبري كبير الحجم من 450 إلى 510 جنيهات للكيلو.

- سعر كيلو جمبري طازج صغيرمن 100 إلى 270 جنيهًا.

- جمبري طازج متوسط الحجم من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر البوري ممتاز من 110 إلى 150 جنيهًا للكيلو