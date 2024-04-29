جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة القاهرة

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة المعتمد رسميا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمقرر أن يبدأ يوم 16 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة

أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، ترتيب المواد والمواعيد بجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة، كما يلي.

- يوم الخميس 16 مايو 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 19 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

- يوم الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان مادة الهندسة.

تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووجّهت مديرية التعليم في القاهرة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وطالبت بمراجعة أوراق الطلاب الأوائل بعناية حتى يحصل كل منهم على تقديره الذي يستحقه، والتنبيه على إنجاز أعمال تقدير الدرجات كل يوم وإبلاغ المديرية.

وأكدت التنبيه على رفع النتائج في المواعيد المحددة عبر الموقع الإلكتروني لشؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية لاعتمادها من المحافظ، والتنبيه على إرسال أوراق الأوائل بمجرد الانتهاء من أعمال الرصد واعتماد الموجهين الأوائل كل مادة على حدة وإرسالها في مظاريف مغلقة إلى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات للمراجعة النهائية من الموجهين العموم بالمديرية.