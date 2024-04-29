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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ14 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
02:15 م | الإثنين 29 أبريل 2024
ضبط متهم- صورة أرشيفية

ضبط متهم- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14 مليون جنيه). 

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بقلم محمد بركات