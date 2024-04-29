ضبط عنصر إجرامي بحوزته 26 قطعة سلاح ناري في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة، تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ونقل كمية من الأسلحة النارية والذخائر داخل سيارة ملاكي من محافظة مطروح متجها إلى محافظات الوجه القبلي تمهيدا لترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي ملكه بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وضبط بحوزته بندقيتين آليتين، و24 بندقية خرطوش، و2085 طلقة نارية، و15 خزينة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1,5 مليون تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.