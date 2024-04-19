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دراما المتحدة

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية ومطروح

كتب:

محمد بركات
12:05 م | الجمعة 19 أبريل 2024
ضبط كمية من المخدرات

ضبط كمية من المخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن «الدقهلية ومطروح»، اتجار عدة عناصر إجرامية في المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافها وضبطها على النحو التالي:

- ضبط «عاطلين - لهما معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية، وبحوزتهما «14,600 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين – 2 طبنجة وعددا من الطلقات».

- ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبحوزته «12 كيلوجراما لمخدر الحشيش».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,2 مليون جنيه تقريبا.

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