«القومي لذوي الإعاقة» يطلق مبادرة «قدرتنا في رياضتنا»

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس مبادرة «قدرتنا × رياضتنا»، لتأهيل المتعاملين مع ذوي الإعاقة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، خاصة في مجال تصحيح المفاهيم.

وقالت إيمان كريم إن المبادرة ينفذها المجلس بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، تفعيلا وتتويجا لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه الشهر الماضي بين الطرفين، ويدخل ضمن أهدافها التوعية المجتمعية وتدريب المتعاملين مع الاشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات والتخصصات خاصة في مجال الإعلام والمجتمع المدني والعمل على توحيد المصطلحات الخاصة بالإعاقة، وتسليط الضوء حول الطب الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومناقشة قانون الرياضة وآليات تضمين الاشخاص ذوي الاعاقة في القانون الجديد.

استهداف الصحفيين العاملين في تغطية أخبار المجلس

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن برنامج التوعية الخاص بالمبادرة بدأ بعقد أول دورة توعوية في هذا الشأن خاصة بتصحيح المفاهيم والمصطلحات، استهدفت الصحفيين العاملين في تغطية أخبار المجلس، والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلاب الكليات المتخصصة وفي مقدمتها كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، وكلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

تضمنت الدورة التوعوية ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة عند التحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعكس هذه اللغة مدى احترامنا لهم واستعدادنا للتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الإنسان وقواعد تكافؤ الفرص.

وشملت عقد جلسة بعنوان «قل ولا تقل»، دارت حول تصحيح المصطلحات في مجال الصحافة والإعلام، وكذلك الامر فيما يخص المصطلحات على السوشيال ميديا.