«القومي لذوي الإعاقة»: تدريب موظفي الهيئات الحكومية والخاصة على لغة الإشارة

كشفت فيروز الجوهري، مدرب ومترجم لغة إشارة فى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، عن تفاصيل تدريب المجلس للعاملين في الهيئات الحكومية والخاصة على لغة الإشارة، وذلك في متحف الفن الإسلامي.

وقالت الجوهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC»: «المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة جاهز ومستعد لاستقبال الموظفين من أي هيئة حكومية أو خاصة للتدريب على لغة الإشارة، والباب مفتوح في أي وقت».

وأضافت أنّه بإمكان الهيئات الحكومية والخاصة إرسال خطاباتهم لاستقبالها والتواصل معهم من أجل إتمام الإجراءات، مشيرة إلى أنّ مدّة الدورة 5 أيام أو أكثر، كما أنّ المتحف يضم 25 قاعة، ويتم تدريس أساسيات لغة الإشارة، وتتضمن مفهوم الإعاقة داخل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وبعض التعريفات الموجودة في الاتفاقية الدولية.