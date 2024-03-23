«التضامن» تسجل 19 ألف مواطن من ذوي الإعاقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حملة «هنوصلك»، نجحت في تسجل 19 ألف مواطن من ذوي الإعاقة على المنظومة الإلكترونية، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة، ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري.

مكاتب التأهيل

وأوضحت الوزيرة، في تقرير لها، أن مكاتب التأهيل تشمل مختلف المحافظات، مثل مكتب تأهيل أسوان والبدرشين وبورسعيد وقنا والمنصورة وطهطا، ومكتب تأهيل مركز كفر الشيخ وسيدي سالم ودسوق وأبوقير والعامرية.

كما تشتمل مكاتب التأهيل على مكتب تأهيل الجناين وقويسنا والسادات ومنوف وبركة السبع والباجور، والمنيا وأبوقرقاص وشبرا الخيمة غرب وطوخ وبنها وأبوالمطامير وكوم حمادة والسراقنا والبداري وديروط، والزقازيق والحسينية وبلبيس والأقصر وأرمنت وإسنا والفيوم وسنورس والزيتون ومنشأة ناصر وحلوان والمعادي.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

ويقدم كارت الخدمات المتكاملة، مجموعة من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، منها مجانية العلاج والتعيين بنسبة 5% في المؤسسات، فضلا عن الحصول على سيارات مجهزة تناسب الإعاقة ووحدات سكنية أيضا، بالإضافة إلى كل ما ييسير البيئة التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات.

وتتم هذه الخدمات بالتنسيق بين «التضامن» والوزارات الأخرى المعنية: الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.