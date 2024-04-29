سفير فنلندا: ننسق مع رجال الأعمال في الإسكندرية لدعم التعاون الاقتصادي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بيكا كوسونين سفير فنلندا في مصر، يرافقه وفد من السفارة، وذلك لتوطيد العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب المحافظ بالسفير في أول زيارة رسمية له للإسكندرية، عروس البحر المتوسط وعاصمة مصر الاقتصادية، وأشاد الشريف بالعلاقات المصرية الفنلندية، خاصة على الصعيد التجاري، مضيفًا بأن الإسكندرية تضم عدد كبير من المصانع في كل المجالات، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال من الجانبين لزيادة التعاون في هذا المجال.

العلاقات التجارية بين فنلندا ومصر

ومن جانبه؛ أكد السفير أن الإسكندرية من أهم المدن المصرية بالنسبة لفنلندا نظراً لوجود الميناء بها، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين مصر فنلندا بدأ منذ عام 1928

وأضاف السفير إنهم بالفعل يعملون على التنسيق مع رجال الأعمال في الإسكندرية وتمت مقابلة مجموعة منهم من خلال جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مشيراً إلى أن فنلندا تمتاز بكثرة الغابات بها؛ لذلك فهي من أهم مُصدري الأخشاب في أوروبا.

وخلال اللقاء؛ أوضح السفير أن التغيرات المناخية هي موضوع الساعة وأن مصر من أكثر الدول اهتماما بهذا الأمر، حيث قامت باستضافة قمة المناخ (cop27).

وأضاف المحافظ، أن مدينة الإسكندرية كان لها نصيب كبير من ضمن النقاشات والفاعليات بقمة المناخ (cop27)، نظراً لما تشهده من تغيرات مناخية تؤثر على درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر بها، وعلى الرغم من قلة الانبعاثات الكربونية الصادرة من مصر بوجه عام؛ إلا أن الإسكندرية من المدن التي تؤثر عليها التغيرات المناخية بشكل كبير.