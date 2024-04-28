خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» خلال الأيام المقبلة.. الكشف والعلاج مجاني

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، عددا من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الجاري، تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة في شتى أنحاء الجمهورية، بهدف إجراء الكشف الطبي والعلاج المجاني للمواطنين، الأولى بالرعاية.

قوافل حياة كريمة المجانية

كشفت حياة كريمة عن خريطة توزيع القوافل الطبية، خلال الأيام المقبلة، في 6 محافظات، ضمن برنامج القوافل الطبية الشامل، خلال الفترة بين 29 وحتى 30 أبريل الجاري، موضحة أن الأنشطة تتم بالشراكة مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

أماكن القوافل الطبية

تنتشر القوافل الطبية المجانية في الأماكن التالية:

ـ محافظة السويس، يوم 29 أبريل.

ـ قرية كفر زيادة، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، يومي 29 و30 أبريل.

ـ قرية قشا، مركز مشتول السوق، محافظة الشرقية، يوم 29 أبريل.

ـ قرية العامرية، مركز المحلة الكبري، محافظة الغربية، يوم 30 أبريل.

ـ قرية ميت فارس، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية، يوم 30 أبريل.

ـ قرية سفاي، مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا، يوم 30 أبريل.