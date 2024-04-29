انهيار الفنان السوري قيس الشيخ نجيب خلال تشييع جنازة والدته

شيُعت جنازة خديجة العبد والدة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، منذ قليل من جامع السيدة حسيبة بمنطقة مشروع دمر بدمشق، ودخل الفنان في حالة بكاء شديدة بعد رحيل والدته.

وحرص على المشاركة في الجنازة عددا من النجوم منهم شكران مرتجى، فادي صبيح، مصطفى الخاني وعبدالرحمن قويدر، وعدد أخر من النجوم .

وفاة والدة الفنان قيس الشيخ

كان الفنان السوري قيس الشيخ أعلن عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن وفاة والدته الفنانة خديجة العبد، وكتب قائلا: «الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلميلي على بابا».

نقابة الفنانين بدمشق تنعى والده قيس الشيخ

ونعى نقابة الفنانين فرع دمشق والدة قيس الشيخ، عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت: «وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد، إنا لله وإنا إليه راجعون».