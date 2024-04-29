أسماء الفائزين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة لأطباء الأسنان، النتيجة الكاملة للفائزين في الماراثون الانتخابي، الذي شهدته النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الجمعة الماضية، إذ فاز بمنصب النقيب العام الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية.

نتيجة انتخابات نقابة الأسنان

وجاءت نتيجة الفائزين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مقاعد أعضاء الجمهورية فوق السن، كل من الدكتور محمد المفتي، والدكتورة جيلان الجندي، والدكتور أشرف زعلوكً.

أما مقاعد أعضاء الجمهورية تحت السن، فاز بها كل من، الدكتور أسماء دسوقي، والدكتور خالد عبد الباسط، والدكتور عمر شوبير.

وجاءت مقاعد المناطق على مستوى الجمهورية، كالتالي:

منطقة جنوب الصعيد: تيسير قبيصي

منطقة شمال الصعيد: نعمة عبد التواب

منطقة القاهرة والجيزة: حازم بري

منطقة وسط الدلتا: السيد سجاعي

منطقة شرق الدلتا: صلاح عبد الحي

منطقة غرب الدلتا: أحمد أبو شعرة