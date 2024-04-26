غلق باب اللجان وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات نقابة أطباء الأسنان، أبوابها أمام الناخبين في تمام الخامسة مساء، وبدأت عملية الفرز للأصوات الانتخابية التي تمت على مدار اليوم من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

غلق باب اللجان الانتخابية

ويتم الفرز في العملية الانتخابية، من خلال 54 لجنة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر إعلان نتيجة الفرز بعد ذلك.

وتنافس في العملية الانتخابية اليوم على منصب النقيب العام لأطباء الأسنان، ثلاثة مرشحين فقط وهم الدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان سابقا، والدكتور إيهاب هيكل الذي يشغل منصب النقيب أطباء الأسنان حاليا، والدكتور محمد بدوي والذي يشغل منصب عضو مجلس النقابة العامة.

وتتنافس في انتخابات نقابة أطباء الأسنان عدة قوائم منها تيار المستقبل الذي يدعم الدكتور إيهاب هيكل، وقائمة التغيير التي تضم مجموعة من الوجوه الجديدة التي تسعى للتغيير في النقابة.

فيما يتنافس في انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مقعد عضوية المجلس 38 مرشحا فقط لحصد 12 مقعدا بالنقابة، حيث ترشح 7 أطباء أسنان على مقعد مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما، و14 طبيبا ترشحوا على مقعد مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما.

فيما يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، ومرشحان فقط على منطقة وسط الدلتا، وثلاثة مرشحين على منطقة شرق الدلتا، أما شمال الوجه القبلى فترشح أكثر من 15 عاما 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عاما 2 مرشحين.

وتجرى أيضا انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مستوى النقابات الفرعية حيث يتنافس فيها 169 مرشحا في انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.