وزارة الصحة تهنئ الدكتور إيهاب هيكل لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان

هنأت وزارة الصحة والسكان، الدكتور إيهاب هيكل، لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية، وذلك في انتخابات النقابة التي عقدت أمس الجمعة، كما هنأ مجلس النقابة الجديد بثقة أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن الدكتور إيهاب هيكل تخرج في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال، كما قام بتدريس مادة إدارة العيادات بجامعتي MSA والدلتا، وهذه الدورة النقابية هي الثانية له على التوالي نقيبا عاما، وسبقها دوره كعضو مجلس نقابة عامة، كما تولى مناصب وكيل النقابة وأمين الصندوق.