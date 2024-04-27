رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزارة الصحة تهنئ الدكتور إيهاب هيكل لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان

كتب:

مريم الخطري
12:45 م | السبت 27 أبريل 2024
الدكتور إيهاب هيكل

الدكتور إيهاب هيكل

هنأت وزارة الصحة والسكان، الدكتور إيهاب هيكل، لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية، وذلك في انتخابات النقابة التي عقدت أمس الجمعة، كما هنأ مجلس النقابة الجديد بثقة أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن الدكتور إيهاب هيكل تخرج في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال، كما قام بتدريس مادة إدارة العيادات بجامعتي MSA والدلتا، وهذه الدورة النقابية هي الثانية له على التوالي نقيبا عاما، وسبقها دوره كعضو مجلس نقابة عامة، كما تولى مناصب وكيل النقابة وأمين الصندوق.

اقرأ المزيد:

إيهاب هيكل يحسم مقعد نقيب أطباء الأسنان بفارق 650 صوتا عن أقرب منافسيه

مؤشرات أولية.. أسماء الفائزين بمقاعد نقابة أطباء الأسنان على مستوى المناطق

غلق باب اللجان وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقابة أطباء الأسنان

إقبال على انتخابات نقابة أطباء الأسنان في الشرقية

زيادة الإقبال على التصويت في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.