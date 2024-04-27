إيهاب هيكل يحسم مقعد نقيب أطباء الأسنان بفارق 650 صوتا عن أقرب منافسيه

كشفت المؤشرات النهائية لفرز أصوات الناخبين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان، عن فوز الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان لدورة انتخابية ثانية بفارق 650 صوتًا عن أقرب منافسيه محمد بدوي.

انتخابات نقابة الأسنان

وكانت قد شهدت انتخابات نقابة أطباء الأسنان منافسة قوية على منصب النقيب بين ثلاثة مرشحين كان في مقدمتهم الدكتور إيهاب هيكل، ثم الدكتور محمد بدوي، والدكتور شفيق الحكيم.

فيما تقدمت قائمة التغيير عن منافستها قائمة تيار المستقبل بعد أن حصدت قرابة 7 مقاعد فوق وتحت السن، وعلى مستوى المقاعد.

استمرار التصويت لمدة 6 ساعات

وكانت قد استقبلت 54 لجنة أمس أعضاء نقابة أطباء الأسنان على مدار 6 ساعات؛ للتصويت على اختبار نقيب العام ونصف أعضاء المجلس، وكذلك مجلس النقابة الفرعية نقيبًا وأعضاء.