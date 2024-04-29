رانيا يوسف تخوض تجربة الغناء للمرة الأولى

تخوص الفنانة رانيا يوسف تجربة الغناء للمرة الأولى، في كليب جديد تتولى إخراجه بتول عرفة، والأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق.

جاء التعاون بين الفنانة رانيا يوسف والمنتج فهد زاهد، بعدما قدمت شركة لايف ستايلز ستوديوز من قبل الفنانة آيتن عامر منذ عامين في أغنية «بناقص»، والتي حققت نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداتها على يويتوب إلى 5 ملايين مشاهدة.

المخرجة بتول عرفة تكشف كواليس أغنية رانيا يوسف الجديدة

وقالت المخرجة بتول عرفة إن الكليب سيكون غنائيا استعراضيا، وستقدم من خلاله الفنانة رانيا يوسف بشكل جديد، ومفاجئ للجمهور، موضحة أنها متحمسة للتجربة، خاصة وأن رانيا مناسبة لتقديم هذا الشكل من الغناء.