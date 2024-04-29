الكشف على 1270 حالة في قافلة طبية لجامعة الزقازيق بمركز مشتول السوق

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة أعمالها، اليوم الاثنين، بالكشف علي 1270 حالة من أهالي قرية كفر أبراش مركز مشتول السوق بالشرقية، في عدد من التخصصات الطبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف على 1270 حالة

ورافق القافلة الطبية أساتذة وطلاب كلية الطب البشري، حيث تم الكشف على 960 حالة، وتحويل 37 حالة إلى مستشفى جامعة الزقازيق في عدد من التخصصات الطبية، وهي (باطنة - متوطنة - عظام -روماتيزم - صدر - قلب - أطفال - جلدية - رمد - أنف وأذن وحنجرة).

كما شاركت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وبلغ عدد الحالات 310 حالات، وتم توجيه الحالات التي تم الكشف عليها إلى العيادات المتخصصة.

الدور المجتمعي لجامعة الزقازيق

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.