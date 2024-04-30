اليوم.. آخر فرصة للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثلاثاء 30 إبريل، آخر موعد للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال بجميع المدارس وللمستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط، وذلك للعام الدراسي المقبل 2024/2025.

رابط التقديم بالمدارس اليابانية

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن لأولياء الأمور التقديم للطلاب عبر هذا الرابط وفقا للشروط المحددة والمعلنة، مشيرا إلى أن الدراسة بالمدارس من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الأول الإعدادي، والمنهج المستخدم بها هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو» كأنشطة أساسية، ولا توجد لغة ثانية.

شروط وقواعد القبول

- تقدم طلبات الالتحاق للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة.

- سيكون التقديم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس وفي حال وجود أماكن متاحة في بعض الصفوف الأعلى سيتم فتح باب التقديم لهذه الأماكن في مدارس محددة.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر 2024.

لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية.

- لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة.