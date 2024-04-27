معلومات عن زوجة أحمد عبد الوهاب بعد ظهورها مع منى الشاذلي.. ابنة فنان شهير

إطلالة مختلفة ومميزة للمؤلف أحمد عبد الوهاب برفقة زوجته «داليا»، التي لفتت الأنظار إليها في ظهورها معه خلال برنامج «معكم» تقديم منى الشاذلي، وعلى الرغم من كونها ابنة فنان شهير، فأن البعض لا يعرفها، وهو ما نوضحه في السطور التالية باستعراض بعض المعلومات عنها..

من هي داليا زوجة أحمد عبد الوهاب؟

10 أيام كانت فترة استعدادهما لإتمام مراسم الزواج، بعدما جمعتهما علاقة حب وصداقة طيبة، فكان «عبد الوهاب» داعمًا لها في رحلة محاربتها للسرطان، وطلب يدها من والدها الفنان صبحي خليل، ليبدأ مشوارهما سويًا، وفي التقرير التالي نستعرض بعض المعلومات عنها وفقًا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي:

حاربت السرطان لمدة 7 سنوات.

تعمل في مجال مستحضرات التجميل.

ماكيير لعدد كبير من نجوم الفن.

تزوجت من المؤلف أحمد عبد الوهاب قبل 3 أعوام.

أقيم حفل زفاف أسطوري لها في فيلا مميزة بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت «داليا» عن إصابتها بالسرطان، في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، أنها كانت تعاني من دور برد شديد استمر قرابة العام ونصف، الأمر الذي بات غريبًا، ولم يظهر التشخيص الصحيح لحالتها، لتكتشف أنها مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة، بعد ظهور مجموعة من التكتلات على جسمها، لتبدأ رحلتها في العلاج.