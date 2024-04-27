رفع 7 آلاف طن مخلفات وقمامة من شارع المنشية بالهرم

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل، بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع المخلفات والرتش بأحد المقالب العشوائية بشارع مسجد المدينة بنهاية شارع المنشية بجوار الطريق الدائري، في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.

رفع المخلفات والقمامة

واطلع المحافظ على جهود العمل التي أسفرت عن رفع 7 آلاف طن من المخلفات والرتش، وذلك خلال ورديات عمل تمت على مدار يومين من خلال أجهزة المحافظة بإجمالي 200 نقلة بمعدات وسيارات النقل.

وشدد المحافظ على حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري على المواقع التي تم رفع المخلفات منها، وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة، مؤكدا أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

متابعة متفرعات الشوارع الرئيسية

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة.

وشملت الجهود رفع المخلفات وجميع التراكمات ونواتج الأعمال بطريق المريوطية فيصل ونفق المنشية وشارع الشيشيني وميدان الرماية ومصرف جلال وترعة المنوفي وشارع كعبيش.