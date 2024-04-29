المخرج أحمد حسن يكشف لـ«السفيرة عزيزة» أسباب نجاح مسلسل صيد العقارب

كشف المخرج أحمد حسن تفاصيل مسلسل «صيد العقارب»، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي عُرض في دراما رمضان 2024، موضحًا أنّه في بادئ الأمر كان قلقًا من كثرة الشخصيات وأن المسلسل بطولة جماعية، ولكن بعد قراءة سيناريو العمل، تأكد من اختلافه عن باقي الأعمال.

مسلسل صيد العقارب

وأضاف خلال تقرير عرضه برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، أنّ أكثر مشاهد المسلسل، التي أثرت به، هو موت سامح الغول الذي يقوم بدوره الفنان أحمد ماجد، بسبب تعاطيه المخدرات: «المشهد ده فيه تخبط مشاعر وخلاني أبكي».

ردود الأفعال على مسلس صيد العقارب

وتابع: «بعد ما تعرض أولى حلقات المسلسل، الناس في الشارع كانت بتقابلني وكانت متأثرة بالأحداث، وكان رد فعلهم كبير، وهنا أنا عرفت أن المسلسل لمس الشارع»: «أنا مقتنع في حياتي أن مهما كانت مهنتك، أنت بشر، ومش هتقدر تخبي مشاعرك والذكي هو اللي يعرف يوجه مشاعره صح».