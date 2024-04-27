منال سلامة: حبي لغادة عبد الرازق شجعني على المشاركة في مسلسل صيد العقارب

قالت الفنانة منال سلامة، إنَّ نشأتها في أسرة فنية صقلت موهبتها وبداياتها كانت على خشبة المسرح وأول أعمالها الدرامية كانت عام 1990 بدورها في «شارع المواردي»، و«ضمير أبلة حكمت» كان أول الأعمال التي شاركت فيها وعُرضت.

عودة قوية بمسلسل «صيد العقارب»

وتابعت «سلامة»، خلال استضافتها مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه ذكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع عبر شاشة «dmc»، أنَّ أبرز أدوراها «نوفا» بمسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، ورغم غيابها لسنوات عن دراما رمضان فأنَّ الموسم الرمضاني 2024 شهد عودة قوية لها بمسلسل «صيد العقارب».

شخصيتها في صيد العقارب

وأكدت أنَّ عودتها بحضور قوي وشخصية جديدة عليها في مسلسل صيد العقارب، موضحة: «قبولي دور عفاف في "صيد العقارب" لأن شغل رمضان كان واحشني وحبي لفنانة غادة عبد الرازق شجعني على المشاركة في العمل، كما أنَّ للدور تأثير كبير في السياق الدرامي».