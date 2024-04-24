محمد علي رزق: الكل كان بيحفظني شخصية «ضرغام» في صيد العقارب

تحدث الفنان محمد علي رزق عن أدواره في مسلسلي «صيد العقارب» وكواليس اختياره لدور مصطفى ضرغام، و«جودر» اللذين تم عرضهما في االموسم الرمضاني 2024، موضحَا أن شخصية مصطفى ضرغام في مسلسل «صيد العقارب» كانت من أصعب الأدوار التي قدمها خلال أعماله الفنية.

محمد علي رزق في صيد العقارب

أضاف محمد علي رزق خلال لقائه عبر برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» عبر قناة cbc، اليوم الأربعاء،: «جميع من حولي كانوا بيحفظوني الدور ومحدش بارك لي على الدور غير بعد الحلقة الخامسة وبعد انتهاء المسلسل لأن كل اللي كان بيكلمني كان بيقولي الدور صعب».

رزق: دعوات أمي سر نجاحي

تابع رزق: «نجاحي في كل الأعمال توفييق من ربنا ودعوات أمي».

وأشار إلى أنه كان يجسد المرحلة الثانية من مرض الإعاقة بالمسلسل وكان يمكن له أن يجسد المرحلة الأولى لكنه اختار الثانية بسبب التحفيز الذي وُجِّهَ له والمراحل الأخرى من المرض كانت لا تناسب الدور.