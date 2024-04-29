بيت العائلة المصرية: نعمل على توحيد الصف وإرساء قيم ومبادئ المواطنة

أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن بيت العائلة يواصل نجاحاته الكبيرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في حفظ القيم ونشر السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على نسيج الوطن الواحد لأبناء مصر، واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة بينهما، وتفعيلها مع قبول الاختلاف وليس الخلاف، كما نجح في الحفاظ على الشخصية المصرية، وصيانة هويتها، التي تعد أحد أهم أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف «الزهار»، في بيان، أن بيت العائلة المصرية تمكن من تدشين العديد من الفروع في محافظات مصر، وهو ما سهل الأسلوب البسيط بين الثقافات المختلفة، بهدف القضاء على التناحر الديني، واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي، لافتا إلى إجراء اتصالات عديدة مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، وتقديم مقترحات وتوصيات إليها، للتأكيد على القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات الإنسانية المتعددة.

وأشار مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، إلى أن فكرة بيت العائلة، جاءت من منطلق الأسرة الواحدة، والعمل على توحيد الصف وإرساء مبادئ المواطنة، ليقدم دورًا محوريًا فى نزع فتيل الطائفية، ومواجهة أى تطرف، وإرساء أسس التعاون والتعايش بين مواطني البلد الواحد، رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي.

وأوضح «الزهار»، أن بيت العائلة المصري نجح في أن يكون جزءا مهما فى غالبية مدارس ومحافظات مصر عبر «أصدقاء بيت العائلة»، حيث تعد هذه المرحلة العمرية مهمة للغاية للتنشئة الوطنية والاجتماعية، بداية من المدارس إلى الجامعة، بجانب أصدقاء بيت العائلة لآباء الطلاب على مستوى جميع محافظات مصر، وهو ما جعل نجاحاته تجذب انتباه العديد من دول العالم.