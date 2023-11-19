بيت العائلة المصرية بسويسرا: تسلمنا نشرة مفصلة عن كيفية التصويت بانتخابات الرئاسة

قال جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية في سويسرا، إن وزارة الهجرة قد أرسلت نشرة كاملة مفصلة، عن كيفية أداء المواطن في صفوفه بالانتخابات، وأساسه أن يكون لديه بطاقة رقم قومي صالحة فقط، حتى لا يحدث أي مشكلة في الانتخابات، أو طريقة الإدلاء بالصوت.

«حماد»: عدد المصريين في سويسرا يتجاوز الـ10 آلاف مصري

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن عدد المصريين في سويسرا يتجاوز الـ10 آلاف مصري، وهناك مظاهرات بشكل يومي في سويسرا، تضامنًا مع أهالي غزة، ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي تحدث في حق المدنيين، من قتل وهدم وتدمير.

«حماد»: أبناء الجالية المصرية في سويسرا يدعمون القضية الفلسطينية

وتابع أن أبناء الجالية المصرية في سويسرا، يدعمون القضية الفلسطينية، من خلال المشاركة بالمظاهرات مع الأجانب، وتحمي الشرطة المواطنين لمنع أي اشتباكات.