كورال «سيد وبناته» لتبسيط اللغة الإنجليزية.. والجمهور بالملايين

قبل نحو عشرين عامًا أحب ابن سوهاج اللغة الإنجليزية وتأصل حبه لها على مدار سنوات، حتى أصبح مُعلمًا لها، ووصل الأمر إلى أن زرعه في قلب بناته، وفكر أن ينشرها في قريته بأسلوب مبسط، وبالبحث عن أسرار اللغة وتقدّمه في سنوات الدراسة، بذل جهدًا كبيرًا حتى أصبح معروفًا بـ«الشاعر الصعيدي الإنجليزي السيد رزق».

أب وبناته في حب الإنجليزية

شغفه باللغة الإنجليزية جعله يفكر في أن يأخذ اللغة إلى منحنى آخر، وهو أن يشارك على مواقع التواصل الاجتماعي مع بناته مفردات اللغة، وتعليمها بالشعر والتلحين، فجمع حبه لبناته وللغة وللشعر في فكرة بسيطة، أحبه الجمهور من خلالها، ومع جنة وشهد وندى ودينا، كان تقديم المحتوى، إذ عبر خلال حديثه لـ«الوطن»: «فكرت بطريقة مختلفة علشان كل الناس تعرف بطريقة سهلة الإنجليزي».

تخرج السيد رزق في كلية التربية جامعة سوهاج قسم لغة إنجليزية، ولديه أربع بنات، «جنة» ذات الـ12 عاماً، و«شهد» فى الصف الخامس الابتدائى، و«ندى»، 9 سنوات، و«دينا»، 6 سنوات، وفكر أن يكونوا أسرة مختلفة: «أنا بدرِّس في مدرسة نجع عطية الجديدة فى مرحلة التعليم الأساسي، فحبيت أحبّب الأطفال فى الإنجليزى عن طريق الأغانى ويكون فيها خفة دم علشان المعلومة تركز».

«هواية الشعر من أيام الدراسة استخدمتها الأول لبناتى، فحبوا الطريقة، فحبيت ننشرها، لأنها بتبسّط المعلومة»، بحسب الأب، ويقدم المعلومة من خلال طريقة المونولوج، لتبسيط نُطق الكلمات والقواعد، خاصةً التي تناسب الأطفال، بطريقة بعض القنوات الترفيهية التي يهواها الصغار، وشاهد فيديوهاته الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأب: زوجتي مصدر دعمي

تعاون بين العائلة تراه ينم عن حب وعلم، فتساعد الزوجة في الإضاءة والتصوير، ويقدّم الأب المعلومات بمساعدة بناته: «الأفكار بتيجي من الواقع اللي بنعيشه، أو من التجارب الحياتية وببسطها باللغة الإنجليزية، لأني باحب أستخدم استراتيجيات كتير علشان أوصل المعلومة، وحابب أزرع ده لكل الأسر».