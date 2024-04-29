رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل مشاركة مصر في معرض أبو ظبي للكتاب.. إصدارات حديثة ومستنسخات تراثية

كتب:

نرمين عفيفي
09:48 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
معرض أبو ظبي

معرض أبو ظبي

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إنه تم افتتاح فعاليات معرض أبوظبي الكتاب، وذلك بحضور مصر كضيف شرف، ومشاركة وزيرة الثقافة ومسؤولين مصريين في حفل الافتتاح الذي بدأ صباح اليوم.

مصر أعدت برنامجا مهما في معرض الكتاب

وأضافت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن مصر أعدت برنامجا مهما في معرض الكتاب، وأن الجناح المصري صُمم بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، وتشارك فيه قطاعات الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة مصر بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها

وأشارت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة إلى مشاركة عدد من القطاعات في المعرض، مثل دار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافي، وذلك بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها، ومستنسخات فنية وتاريخية وتراثية.

اقرأ المزيد:

7 معلومات عن معرض أبو ظبي للكتاب 2023 قبل انطلاقه

هيئة الكتاب تشارك بـ350 عنوانا في معرض أبو ظبي الـ32

تكريم ريم بسيوني في معرض أبو ظبي للكتاب بعد فوزها بجائزة الشيخ زايد

وزيرة الثقافة: اختيار نجيب محفوظ شخصية معرض أبو ظبي للكتاب يبرز عراقة مصر

جدول فاعليات حافل لمكتبة الإسكندرية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024
بقلم نرمين عفيفي