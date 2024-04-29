تفاصيل مشاركة مصر في معرض أبو ظبي للكتاب.. إصدارات حديثة ومستنسخات تراثية

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إنه تم افتتاح فعاليات معرض أبوظبي الكتاب، وذلك بحضور مصر كضيف شرف، ومشاركة وزيرة الثقافة ومسؤولين مصريين في حفل الافتتاح الذي بدأ صباح اليوم.

مصر أعدت برنامجا مهما في معرض الكتاب

وأضافت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن مصر أعدت برنامجا مهما في معرض الكتاب، وأن الجناح المصري صُمم بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، وتشارك فيه قطاعات الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة مصر بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها

وأشارت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة إلى مشاركة عدد من القطاعات في المعرض، مثل دار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافي، وذلك بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها، ومستنسخات فنية وتاريخية وتراثية.