محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمنطقة شق الثعبان

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان، في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة، والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم، وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي شهده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، لتسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان.

رفع كفاءة شق الثعبان

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها، إذ جرى إنشاء بوابتين أمامية وخلفية وعمل لاند سكيب لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية، كما جرى الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات 88 مصنع فيه، كما تم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجار توصيل شبكة الإنترنت الأرضي للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين، كما سيتم رصف 15 كيلومترًا للطرق الداخلية، بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.

أعمال التطوير

وأضاف محافظ القاهرة أنه جرى إنشاء طريق يصل من الأوسطي لمدخل شق الثعبان بطول 7 كيلومترات، وإنشاء منطقة تشوين على مساحة 62 ألفًا و500 متر مكعب، لتكون مركزًا لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام، ومنع تواجدها على الأوتوستراد، كما يجرى إنشاء طريق أخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كيلو متر مكعب من وصلة الأوسطي حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام، كما سيتم إنشاء طريق آخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء، حتى الأوتوستراد، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن الأوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.

وفى نهاية الحفل شارك محافظ القاهرة في حلقة نقاشية مع مستثمري شق الثعبان، حول مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة في تذليل ما يواجهونه من صعوبات.