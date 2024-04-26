محافظ القاهرة: الموقف النموذجي بمنطقة «الألف مسكن» منع الزحام والتكدس

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنّ الموقف النموذجي الجديد لسيارات الميكروباص بمنطقة الألف مسكن، خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور، وحركة المواطنين القاطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الدورية للحفاظ على المكان ومنع تواجد أي إشغالات فيه.

وأكد محافظ القاهرة الرقابة المستمرة لمنطقة ميدان الألف مسكن، للحفاظ على ما تم فيه من إعادة تخطيط، وتنظيم بعد نقل الموقف القديم وعمل متنزه للمواطنين مكانه.

منع التعديات

وشدد اللواء خالد عبد العال على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير في العاصمة والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضاري للعاصمة، وما يتم فيها من إنجازات مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة، بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة حيال المخالفين.

منع الباعة الجائلين

وفى سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية بقيادة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية حملة مكبرة على أحياء المرج، والنزهة وعين شمس تم خلالها رفع كافة الإشغالات، وإعادة الانضباط للشوارع، كما جرى منع تواجد الباعة الجائلين بميدان الألف مسكن.