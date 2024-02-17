تفاصيل تطوير منطقة شق الثعبان في القاهرة.. توصيل مرافق وتمهيد طرق

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة، وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التي تحظى بشهرة عالمية، وتطوير الخدمات بها وفقا لتعليمات محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذى تعقده نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، وتشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، وعمل مدخل يليق بالمنطقة، وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها، وذلك بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وممثلي الجهات المعنية بأعمال التطوير من الهيئة الهندسية وشركات المرافق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، واستشاري المشروع للكهرباء.

تطوير المنطقة الصناعية في شق التعبان

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت، من خلال استكمال المرافق من مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق، وتمهيد الطرق الداخلية، بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها، وخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية، وتطوير واجهات الورش والمصانع لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

واستعرضت نائب محافظ القاهرة للموقف التنفيذي لكافة المرافق على الطبيعة، وفقا لمراحل الاعمال لجميع الشركات ومقايسات الأعمال والمطلوب تنفيذها طبقا للتوجيهات في هذا الشأن، حيث تابعت الموقف التنفيذي لشركة المياه واعمال الصرف الصحي والكهرباء بالمنطقة الصناعية والجاري تنفيذها والتي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بمنطقة الكيلو الأول حتى منطقة الجهاز، وحتى منطقة المحمية، وبمنطقة العضم، وخلف البنزينة، مع تحديد الجدول الزمني، ثم الإسراع في أعمال شركة المياه من خلال تركيب الوصلات الفرعية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% في المرحلة الأولى، واستكمال الأعمال في المنطقة الواقعة من جهاز مدينة شق الثعبان حتى منطقة محمية وادي دجلة، عبر القيام بربط الخطوط واستكمال التجارب ووصلات الحريق.

جدول زمني لتنفيذ المشروعات

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كل الأعمال، لتجرى بعد ذلك أعمال الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بعد الانتهاء من أعمال المرافق، طبقا للخطة الموضوعة بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الأوضاع، حيث تتلخص أعمال الرصف في رصف 4 كيلومترات بمنطقة القوس الجنوبي و10 كيلومترات طرق داخلية بالمنطقة.