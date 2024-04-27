نائب محافظ القاهرة: حملات لرفع الإشغالات والرقابة على الأسواق والمخابز

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا حول جهود أحياء المنطقة الجنوبية بشأن متابعة منظومة الخبز السياحي والقضاء على إشغالات الطرق ومنع التعديات.

وشددت نائب المحافظ على عدم السماح بأي تعديات على الشوارع والأرصفة بإشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية، وتكثيف حملات النظافة، إلى جانب الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية، لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد خفض أسعار الدقيق.

إزالة إشغالات الأوتوستراد

وفي سياق متصل، شهد حي طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، حملة لرفع إشغالات طريق الأوتوستراد وأمام محطة مترو طرة، ما أسفر عن رفع الإشغالات ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم القيام بتكثيف حملات النظافة بطريق الأوتوستراد والكورنيش ومصر حلوان الزراعي والشوارع الداخلية، بمشاركة مديري المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات ومشرفي المربعات.

متابعة أسعار وأوزان الخبز السياحي

كما شهد حي طرة المرور على عدد من الأفران والمخابز السياحية بنطاق الحي، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر ومتابعة سير انتظام العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، من خلال تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي.

وتم تحرير عدد من المحاضر للمخابز المخالفة إلى جانب محاضر الغلق والتشميع من قبل الادارات المعنية بالتنسيق مع مسؤولي اإدارات التموين، حيث تم تحرير محاضر للمخالفة لبعض المخابز بسبب مخالفات الأوزان وعدم الالتزام بالأسعار المقررة، واستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأفران لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلي.

كما شهد حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، ومسؤولي التموين المرور والمتابعة على المخابز والأفران والتنبيه المشدد بالالتزام بالأسعار الجديدة الخاصة بالخبز السياحي والفينو والالتزام بوضع التسعيرة ظاهرة للمواطن، كما تم القيام بحملة إشغالات أسفرت عن رفع وإزالة كل من يشغل حرم الطريق العام، وشملت رفع إشغالات بشوارع برهان، ولطيف، ورايل، وإسماعيل كامل، ومحمد سيد أحمد، وشارع شريف بحلوان.