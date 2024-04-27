نائب محافظ القاهرة يرأس حملة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة نصر

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة مكبرة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، بحضور اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور بنطاق حي مدينة نصر، وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كل أشكال الاشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع.

إعادة المظهر الحضاري إلى الشارع

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات للحفاظ على انضباط الشارع والحفاظ على المظهرين الحضاري والجمالي، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات بقيادة وفرض هيبة القانون، والحفاظ على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد نائب المحافظ، استمرار تلك الحملات بصفة يومية لمنع عودة الإشغالات التي تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين.