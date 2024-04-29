إبراهيم السمان يبهر مصطفى قمر بتقليده.. وتعاون مشترك بينهما قريبا

شارك الفنان إبراهيم السمان بفيديو يقلد من خلاله الفنان مصطفى قمر، وذلك عبر خاصية «ستوري» على صفحته الخاصة بموقع «إنستجرام».

إبراهيم السمان يقلد مصطفى قمر

ظهر إبراهيم السمان خلال الفيديو مع الفنان مصطفى قمر، في لقاء جمعهما، سيطرت عليه أجواء الفكاهة والمرح، فقلد «السمان» «قمر» وهو يغني أغنيته الشهيرة «منايا» وهو الأمر الذي فاجأ الأخير لقدرته الكبيرة على تقليده بشكل صحيح، في الأداء والصوت.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف الفنان إبراهيم السمان كواليس اللقاء الذي جمعه بالفنان مصطفى قمر، فقال إنه التقي به في سحور بشهر رمضان الماضي: «هو فنان جميل أنا بحبه جدًا، وهو من الناس اللي بتحب برنامج كريزي تاكسي اللي بقدمه ومكنش حصل واتقابلنا وبالصدفة في اليوم دا اتقابلنا واتسحرنا سوا».

وتابع «السمان»: «هو متابع جيد جدًا للبرنامج وحابب الحالة بتاعته وقالي إننا ممكن نعمل حاجة مشتركة مع بعض، وفعلا قعدنا وتكلمنا في شوية حاجات، وإن شاء الله يحصل تعاون بينا قريب لأن دا شيء يشرفني وأحب جدًا أنه يحصل».

يذكر أن برنامج كريزي تاكسي، الذي يقدمه الفنان إبراهيم السمان، هو واحد من أشهر برامج المقالب التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتم تقديمه في أكثر من موسم.