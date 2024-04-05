رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إبراهيم السمان عن دوره في مسلسل حق عرب: «بعمل أكشن من نوع مختلف»

كتب:

بسمة شطا
07:19 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

قدم الفنان إبراهيم السمان شخصية محسن ضمن أحداث مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا وخاصة أنه الصديق المقرب لعرب السويركي «أحمد العوضي» بطل العمل.

ابراهيم السمان يتحدث عن مسلسل حق عرب 

وقال الفنان إبراهيم السمان عن تعاونه مع الفنان أحمد العوضي فى مسلسل حق عرب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «العوضي أول مرة اشتغل معاه، والحقيقة إنه فعلًا نجم ربنا يوفقه ومبيفوتش حاجة في شغله بيشتغل وبيجتهد جدًا في كل تفصيله، وأنا بحب النوع ده من الشغل، واكتشف إن العوضي فاهم دراما جدا وبيفتح مجال للنقاش إننا نتكلم عن شخصيتنا».

وتابع السمان حديثه عن مشاهد الأكشن فقال: «محسن كان طول الوقت يفرد عضلاته ويدخل خناق ويورط عرب، ويقف هو على جنب وأنا كنت بعمل أكشن من نوع جديد بتضرب بس، بس طبعا بقف في ضهر عرب طول الوقت مفيش هزار».

يذكر أن مواعيد عرض مسلسل حق عرب تكون يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساءا عبر شاشة قناة on drama.

اقرأ المزيد:

مسلسل حق عرب الحلقة 25.. أحمد العوضي يقرر الانتقام من رياض الخولي

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26

بعد عرض الحلقة 25.. العوضي يعلن تصدر مسلسل حق عرب الترند بالدول العربية

الزعيم ومحمد صلاح وإسعاد يونس حاضرون في مسلسل حق عرب.. ما القصة؟
بقلم بسمة شطا