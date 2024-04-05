إبراهيم السمان عن دوره في مسلسل حق عرب: «بعمل أكشن من نوع مختلف»

قدم الفنان إبراهيم السمان شخصية محسن ضمن أحداث مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا وخاصة أنه الصديق المقرب لعرب السويركي «أحمد العوضي» بطل العمل.

ابراهيم السمان يتحدث عن مسلسل حق عرب

وقال الفنان إبراهيم السمان عن تعاونه مع الفنان أحمد العوضي فى مسلسل حق عرب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «العوضي أول مرة اشتغل معاه، والحقيقة إنه فعلًا نجم ربنا يوفقه ومبيفوتش حاجة في شغله بيشتغل وبيجتهد جدًا في كل تفصيله، وأنا بحب النوع ده من الشغل، واكتشف إن العوضي فاهم دراما جدا وبيفتح مجال للنقاش إننا نتكلم عن شخصيتنا».

وتابع السمان حديثه عن مشاهد الأكشن فقال: «محسن كان طول الوقت يفرد عضلاته ويدخل خناق ويورط عرب، ويقف هو على جنب وأنا كنت بعمل أكشن من نوع جديد بتضرب بس، بس طبعا بقف في ضهر عرب طول الوقت مفيش هزار».

يذكر أن مواعيد عرض مسلسل حق عرب تكون يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساءا عبر شاشة قناة on drama.