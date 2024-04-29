حددت أسرة المؤلف عصام الشماع، موعد عزائه، وذلك بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، وجرى تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

تعرف على موعد عزاء المؤلف عصام الشماع

وتتلقى أسرة الراحل عصام الشماع عزائه غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالدراسة.

يذكر أن هناك عددا من الفنانين حرصوا على المشاركة في تشييع جثمان المؤلف عصام الشماع كان أولهم الفنان أحمد السعدني في أول ظهور له بعد رحيل والده الفنان صلاح السعدني، وهناك أيضا محمد محمود عبد العزيز.