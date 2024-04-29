رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تعرف على موعد عزاء المؤلف عصام الشماع

كتب:

بسمة شطا
06:38 م | الإثنين 29 أبريل 2024
عصام الشماع

عصام الشماع

حددت أسرة المؤلف عصام الشماع، موعد عزائه، وذلك بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، وجرى تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

تعرف على موعد عزاء المؤلف عصام الشماع 

وتتلقى أسرة الراحل عصام الشماع عزائه غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالدراسة.

يذكر أن هناك عددا من الفنانين حرصوا على المشاركة في تشييع جثمان المؤلف عصام الشماع كان أولهم الفنان أحمد السعدني في أول ظهور له بعد رحيل والده الفنان صلاح السعدني، وهناك أيضا محمد محمود عبد العزيز.

 

اقرأ المزيد:

درس الطب وعمل في الفن.. من هو المخرج الراحل عصام الشماع؟

طارق الشناوي ينعي عصام الشماع: كاتب مختلف عبّر عن نفسه

نجوم الفن ينعون المخرج الراحل عصام الشماع: ادعوا له بالرحمة

أحمد السعدني يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لحضور جنازة المخرج عصام الشماع
بقلم بسمة شطا