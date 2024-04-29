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أحمد السعدني يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لحضور جنازة المخرج عصام الشماع

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:03 م | الإثنين 29 أبريل 2024
أحمد صلاح السعدني

أحمد صلاح السعدني

شيعت منذ قليل، جنازة المخرج والسيناريست الراحل عصام الشماع، بمسجد السيدة نفسية، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

أول ظهور لـ أحمد صلاح السعدني

ووصل منذ قليل الفنان أحمد صلاح السعدني، جنازة المخرج عصام الشماع.

كما وصل أيضا محمد محمود عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعدد آخر من نجوم الوسط الفني المصري.

وفاة المخرج عصام الشماع

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أول من أعلن عن وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع، موضحا أنه سيجرى تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة، ظهر اليوم الاثنين.

 

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