رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مشيرة خطاب وطارق رضوان للتهنئة بعيد القيامة 

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى، السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، الدكتورة نهى بكر، والدكتور محمد ممدوح، وطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

رئيس الإنجيلية يعرب عن سعادته بالزيارة

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، قائلا: «سعداء اليوم بتهنئة وزيارة الأحباء المخلصين، ونقدر الدور الإنساني والوطني الكبير على المستوى المحلي والدولي الذي تقوم به الدولة المصرية»، مضيفًا: «بلادنا الغالية مصر، تقف في المنطقة صانعة سلام، تبذل كل الجهود الممكنة لدرء العنف وحقن الدماء، وتسهم في إغاثة المتضررين من الصراعات، انطلاقًا من رؤية أخلاقية قويمة تعبر عن بلاد ذات حضارة عريقة، وفي ظل قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة البلاد وأمنها ورفاهها فوق كل شيء لكن لا تنسى دورها الإنساني».

ومن جانبهم، قدم الحضور التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنين دوام مشاعر المحبة بين المصريين والسلام لبلادنا.