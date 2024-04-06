مطران طنطا يفتتح المعرض السنوي لملابس عيد القيامة المجيد 2024

افتتح الأنبا بولا، مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، المعرض الدوري السنوي لملابس عيد القيامة المجيد 2024، لخدمة شعب الإيباراشية لمدة 10 أيام، بالتزامن مع بدء الكنيسة الأسبوع الخامس من الصوم الكبير، والذي يبدأ من الاثنين المقبل.

وأعلنت إيبارشية طنطا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بدء بيع الملابس في المعرض من يوم السبت الموافق 6 أبريل الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام خلال الصوم المقدس والذي بدأ من 11 مارس الماضي، وحتى قداس عيد القيامة مساء السبت 4 مايو المقبل.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الأقباط من إيبارشية طنطا من الساعة 11:30 صباحًا، وحتى الساعة 8:30 مساء اليوم يتخللها ساعة راحة من 3:4 وذلك خلال العشرة أيام المقررة للمعرض.

ويقدم المعرض الملابس لأبناء الإيبارشية الملابس بأسعار مخفضة في إطار خدمة الكنيسة لشعبها بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد القيامة 2024، لإدخال الفرحة على قلوبهم، حيث يتضمن المعرض ملابس مناسبة لكافة الأعمار والفئات من رجال ونساء وأطفال.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة 2024، مساء يوم السبت 4 مايو المقبل، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة والدينية.