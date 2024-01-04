السفير جمال بيومي: مصر تتواصل مع كل الأطراف الأممية لحل القضية الفلسطينية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تؤدي دورها في القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن وزير الخارجية سامح شكري، دائمًا يحمل الملف الفلسطيني في كل زيارة خارجية له لأمريكا.

مصر على اتصالات بكل أطراف الأمم المتحدة

وأضاف بيومي خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم صدر بيان عن متحدث رسمي من الرئاسة الأمريكية يطلب من إسرائيل الكف عن التصريحات التي تختص بالتهجير، مؤكدًا أن مصر على اتصالات بكل أطراف الأمم المتحدة وتقود دبلوماسية نشطة حول القضية الفلسطينية.

المساعدات التي تقدمها مصر لغزة ليست تفضلًا منها

وأكد أن المساعدات التي تقدمها مصر لغزة ليست تفضلًا منها، وإنما هي إقرار بالحقيقة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قالت في تقريرها إن المساعدات التي دخلت غزة من مصر 3 أضعاف المساعدات التي جاءتها من العالم بما فيها الدول العربية، وكذلك المستشفيات التي أقيمت على الحدود لاستقبال المرضى واستقبال الجاليات الأجنبية حتى نمتص ما يعانيه بعض الأخوة في فلسطين.