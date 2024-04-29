كيف تحصل على دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؟

بمجرد التجول عبر محرك البحث «جوجل»، والدخول إلى رابط موقع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تجد برامج وفعاليات الصندوق المختلفة، والتى يمكن من خلالها التقدم بالضغط على إحداها، والدخول لاستكمال تسجيل البيانات الخاصة بكافة البرنامج الذى يرغب الطالب فى التقدم إليه، خاصة بعد الإعلان عنها عبر الموقع الرسمى للصندوق، ويختار المتقدم المسابقة المناسبة له، ويطلع على الشروط الخاصة بها، ويتم التقدم سواء بالأفكار أو المنتجات.

التقديم إلكترونياً والمسابقات تجرى تحت إشراف خبراء متخصصين

«التقديم يجرى عبر مسابقات رسمية يعلن عنها الصندوق للطلاب والباحثين والمبتكرين، عبر الموقع الإلكترونى، والاطلاع على كافة الشروط المناسبة له، والتقديم بإرفاق كافة المستندات والأوراق التى تحتوى على الفكرة ودورها وأهدافها وكيفية حلها للمشكلة، وكذلك الأوراق المكونة للفرق المختلفة».

بتلك الكلمات وصف د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، تفاصيل التقدم للمسابقة. وأوضح أن الفصل فى النهاية للمسابقة بين المتقدمين يكون من خلال لجان تحكيم مختصة فى كافة المجالات، ويجرى تصفية الفرق المتأهلة واختيار الأفضل، حتى يتم الوصول فى النهاية إلى الفرق الفائزة والإعلان عنها فى احتفالية كبرى.

ويُشترط للتقديم فى المسابقة أن يستوفى الفريق المتقدم عدداً من الشروط، من بينها أن يكون الفريق مقيداً رسمياً بإحدى الجامعات المصرية حكومية أو خاصة، وأن يقدم الفريق خطاب ترشيح رسمياً من الجامعة التابع لها بالنسبة للفرق.

وقال إن جهود وزارة التعليم العالى خلال الفترة الأخيرة، أسهمت فى زيادة الوعى بأهمية الابتكار وريادة الأعمال فى مصر، كما تم تحفيز الباحثين والمخترعين على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، كما أسهمت هذه الجهود فى جذب الاستثمارات فى مجال البحث العلمى والابتكار، ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة الابتكار فى مصر، وتحويل البحث العلمى إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادى.

وأضاف أن الوزارة تظهر حرصاً ملحوظاً على دعم المبتكرين والنوابغ فى مصر من خلال مشاركاته المتكررة فى فعاليات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فقد حضر مؤخراً الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات الصندوق لعام 2023، والتى أقيمت بمشاركة قيادات الوزارة والصندوق وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأكد أن وزير التعليم العالى شدد على أهمية دعم المبتكرين والنوابغ فى مصر، ويُعدّ حضوره لهذه الفعاليات بمثابة دافع كبير للمبتكرين الشباب، مُشجّعاً إياهم على الاستمرار فى إبداعاتهم وابتكاراتهم، ومن خلال حضوره، يُسهم الوزير فى تسليط الضوء على أهمية عمل الصندوق، وجذب المزيد من الاهتمام لقضية دعم الابتكار فى مصر، وتُعد هذه المشاركة من الوزير انعكاساً لاهتمام القيادة السياسية بدعم المبتكرين، وإيمانها بأهمية الابتكار كمحرك أساسى للتنمية والتقدم.