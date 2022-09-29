جامعة الطفل.. برنامج لدعم النوابغ والموهوبين من الأطفال (فيديو)

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جامعة الطفل.. برنامج لدعم النوابغ والموهوبين من الأطفال»، جاء فيه أنّ جامعة الطفل عبارة عن برنامج إبداعي للعلوم والموهوبين من الأطفال، وأحد أهم البرامج التي تعمل الأكاديمية عليها لاكتساب المهارات المطلوبة لقوة العمل للقرن الحادي والعشرين.

تشكيل قدرة الأطفال على الابتكار والإبداع

ويعني البرنامج بتشكيل قدرة الأطفال على الابتكار والإبداع، كما يتيح إمكانية التفكير العلمي والابداعي من خلال إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، ومن هنا يبدأ تأهيلهم للاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء، بدخول المعامل الموجودة في الجامعات لزيادة قدراتهم الإبداعية والعقلية والابتكارية، وتبدأ الأنشطة في الجامعات خارج نطاق اليوم الدراسي العادي، وفي المدارس أثناء الإجازات والعطلات الرسمية.

ويتم مراجعة الأنشطة من جانب الأساتذة في جامعة الأطفال لضمان جودة العملية التعليمية ومراجعة المناهج، إذ إنّه حصاد عمل كامل من محاضرات وأنشطة علمية وتثقيفية وتدريبية في جامعة سوهاج، كما أنّ جامعة الطفل مشروع مشترك بين جامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي.

أرقام مميزة عن جامعة الطفل

وتستهدف جامعة الطفل فئة صغيرة لتكوين الفكر والثقافة، من عمر 10 حتى 17 عاما، كما أنّ مبادرة أشبال مصر الرقمية تعتني بالطفل من سن 12 حتى 17 عاما، كما أنّ عدد المشاركين كل سنة من الأطفال والنشء وصل إلى 4500 طفل بإجمالي دعم سنوي قدره 17.8 مليون جنيه، وإجمالي عدد المستفيدين حتى الآن وصل إلى 17800 طفل، وعدد الجامعات المشاركة في البرنامج 41 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي.